Еще две компании лесопромышленной группы Камиля Аблязова признаны банкротами

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру конкурсного производства еще в двух предприятиях лесопромышленной группы предпринимателя Камиля Аблязова — ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» и «Амзинский лесокомбинат». Оба решения приняты 23 и 24 сентября по ходатайству крупнейшего кредитора группы — Сбербанка, следует из материалов дела. Банк также заявил ходатайство о введении конкурсного производства в управляющей компании группы — ООО «Башкирская лесопромышленная компания».

Процедура банкротства «Амзинского лесокомбината» была начата в 2018 году муниципальным управлением пожарной охраны Нефтекамска за долг в размере 6,66 млн руб. Инициатором банкротства Уфимского фанерно-плитного комбината была Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ, входит в «Интер РАО»), которой предприятие задолжало 14 млн руб.

В мае в отношении двух других компаний группы — Уфимском фанерном комбинате и ООО «Башхольц» уже было начато конкурсное производство. В фанерном комбинате инициатива банкротства исходила от ЭСКБ, в «Башхольце» — от Сбербанка.

Общая задолженность группы господина Аблязова перед кредиторами, в основном перед банками, превышает 2,9 млрд руб. Банки кредитовали предприятия в 2016-2017 годах под залог недвижимости и оборудования.

В августе, как сообщал „Ъ-Уфа“, в защиту предприятий Камиля Аблязова выступил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он направил письма главе ВТБ Андрею Костину и главе Сбербанка Герману Грефу, в которых просит поддержать холдинг, играющий «весомую роль в экономике Республики Башкортостан», и призывает не допустить банкротства компаний.

Ирина Самойлова