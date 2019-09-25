Депутаты гордумы Перми продлили финансирование благоустройства дворов и частного сектора

Депутаты Пермской городской думы продлили расходные обязательства в сфере благоустройства дворовых и придомовых территорий многоквартирных домов, частного сектора и обустройства детских игровых и спортивных площадок Перми до 2022 года.

По словам депутата Сергея Захарова, крайне важно, чтобы благоустройство касалось и частного сектора. «Наш город развивается планомерно, благоустраиваются не только территории многоквартирных домов, но и частный сектор. Все благодаря инициативе депутатов. Сейчас мы работаем на будущее нашей страны, наших детей. Объем финансирования позволяет строить детские и спортивные площадки, формировать современную городскую среду на территории всего города», – пояснил Сергей Захаров. Его поддержал Василий Кузнецов. «В нашем городе много внимания уделяется социальной политике. Это и строительство детских, спортивных площадок, увеличение количества мест в детских садах, реконструкция школ и стадионов. Мы действуем сообща, вместе с администрацией, и делаем город лучше для его жителей», – подчеркнул депутат.