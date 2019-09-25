«Америка все больше погружается в пучину предвыборной кампании»

Дональду Трампу вновь грозят импичментом. Причина — так называемый Ukrainegate. Демократы в Конгрессе считают, что президент США давил на Владимира Зеленского, требовал от него компромата на Джо Байдена. Последний, как известно, намерен стать новым хозяином Белого дома в 2020 году. В ответ на эти обвинения Дональд Трамп согласился на главное требование оппонентов: он готов опубликовать стенограмму разговора с украинским коллегой. Обнародование этого документа намечено на 25 сентября. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее не очень хорошим сигналом для России.

Дональд Трамп против властной бюрократии социализма, социальных сетей и глобализма. Президент Соединенных Штатов призывает мировых лидеров с трибуны ООН: защищайте интересы своих стран, своих народов; меньшинство диктует волю большинству через платформы в социальных сетях; властная бюрократия все дальше от народа — она решает свои задачи. И вот пока президент провозглашал на весь мир все эти красивые лозунги, его, похоже, решили отправить в отставку.

Со стороны это очень похоже на заговор. Собственно, Трампа пытаются снять с первого дня его вступления в должность, но сейчас появился новый повод. В июле глава американской администрации поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Недруги-демократы считают, что в процессе разговора Трамп давил на коллегу, требовал начать серьезное расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последний, как известно, является основным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. А его сын Хантер работал на Украине консультантом с очень большой зарплатой, что можно считать скрытой формой взятки. И вот в процессе разговора глава Белого дома якобы даже угрожал Зеленскому, что, если тот откажется, никакой помощи Украине не будет. Собственно, Трамп как раз об этом и говорит в последние дни. При том, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк и готовится к встрече с американским лидером.

Безусловно, выгори дело с расследованием, у республиканцев на руках окажется козырной туз. Но противники решили не сидеть сложа руки и нанесли ответный удар. Если Трамп давил на Зеленского, он таким образом санкционировал иностранное вмешательство в выборы. Опять. И Байден-старший заявил, что, если стенограмму не опубликуют, нужно прогонять президента в отставку. И вроде бы Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, ранее умеренная, тоже готова поддержать импичмент. А Трамп заявляет, что у него был превосходный разговор с Зеленским, и он готов публиковать стенограмму. Пока считается, что ему ничего не грозит. У республиканцев есть перевес в Конгрессе, да и демократы не до конца едины во мнении.

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Собственно, проблема не в этом, а в том, что Америка все больше погружается в пучину предвыборной кампании. Какие-либо серьезные решения в этот период невозможны. И российское направление здесь не исключение. Может быть, для нас и хорошо, что Russiagate сменился Ukrainegate, но вот прорывы во внешней политике оказываются под вопросом. И в первую очередь на украинском направлении. Киев оказался втянут в очень серьезную историю, и Зеленскому придется явно несладко. Он между двух огней, ему хуже всего. С одной стороны — Россия, с другой — американские жернова.

Теперь что касается властных бюрократов, глобализма, климата и социализма. Идеи Трампа, который все это отрицает, верные и единственно возможные, и всем мировым лидерам это рано или поздно станет очевидно.

Именно поэтому оппозиция американскому президенту будет еще сильнее возрастать. Ошибки признавать никто не любит. Так что ничего хорошего, если брать мировую политику в целом, нас не ждет. Мир должен излечиться от «левой» болезни и вернуться в нормальное русло защиты собственных интересов. Процесс этот долгий. Трамп неидеален, но это начало излечения. Мы находимся в зоне турбулентности и в ближайшее время там и останемся.