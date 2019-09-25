Движение по Заневскому проспекту ограничат до середины октября

В связи с запланированными работами по ремонту дорожного покрытия в Петербурге на период с 25 сентября по 15 октября ограничивается движение транспорта по Заневскому проспекту. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Энергетиков до проспекта Косыгина, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме этого, по той же причине до 7 октября частично перекрывается движение по проспекту Энгельса — от Новосильцевского переулка до Светлановской площади, включая перекрестки, а до 9 октября — по Турбинной улице, где ограничения будут действовать от Новоовсянниковской до Промышленной улицы без перекрестков.

Также с 25 сентября по 23 октября в ночное время (с 07:00 до 22:00) для автомобилистов будет поэтапно закрываться проспект Непокоренных на участке от площади Мужества до Гражданского проспекта.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что дорожный ремонт ограничит движение на Вантовом мосту.