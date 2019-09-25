ЦРПИ приобрел 25% НПК «Алтаймаш»

Центр развития портовой инфраструктуры (ЦРПИ) приобрел 25% ООО НПК «Алтаймаш», сообщил журналистам гендиректор «Алтаймаша» Александр Мирошник. Ранее компания входила в холдинг СДС.

«Алтаймаш» больше не входит в холдинг СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина, но прежние собственники остались в составе компании, сообщает “Ъ” со ссылкой на слова Александра Мирошника. ООО НПК «Алтаймаш» принадлежит 100% «Алтайвагона».

ЦРПИ принадлежит 24,79% в ООО «Морской порт Суходол» (Приморский край) и 30% в ООО «Морской торговый порт Лавна» (Мурманская область). Единственным акционером ЦРПИ является Борис Гутцов.

В 2019 году «Алтайвагон» планирует выпустить 10,6 тыс. вагонов, в 2018 году — 9,8 тыс., пишет «Интерфакс». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году «Алтайвагон» получил выручку в размере 28 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

Оксана Павлова