Viber Media была основана в 2010 году в Израиле предпринимателями Тальмоном Марко и Игорем Магазинником. По словам основателей компании, первоначальные инвестиции составили $20 млн. 2 декабря 2010 года была запущена первая версия мессенджера Viber, позволявшего отправлять сообщения, совершать видеозвонки и голосовые звонки через интернет, первоначально только для iPhone. В 2012 году вышла версия для Android, BlackBerry и Windows Phone. В 2013 году появилось приложение для настольных компьютеров и ноутбуков. В феврале 2014 года Viber была куплена японской компанией в сфере электронной коммерции Rakuten за $900 млн. В 2017 году главой компании стал Джамел Агауа, тогда же компанию переименовали в Rakuten Viber. В 2019 году приложение запустило функцию покупок товаров через приложение. Во всем мире зарегистрировано свыше 1 млрд пользователей приложения, в России у приложения свыше 50 млн активных пользователей. Всего приложение доступно в 193 странах. Главный офис находится в Люксембурге. Штат — 14 тыс. человек.