Джамел Агауа

Родился 21 сентября 1969 года в Марселе, во Франции. Учился в Париже, по специальности — инженер-экономист. С 1992 по 1996 год работал консультантом в международной консалтинговой фирме Bain & Company. В 1996–1999 годах — менеджер в консалтинговой фирме Roland Berger. В 1999 году основал и возглавил свою компанию AchatPro, занимавшуюся электронными закупками, где проработал до 2009 года. С 2006 по 2012 год одновременно возглавлял отдел финансового управления IT-компании B-process SA. В 2010–2015 годах — исполнительный директор компании Metaboli, владеющей платформой для онлайн-загрузки видеоигр. С 2012 по 2016 год возглавлял мобильную рекламную платформу MobPartner Inc. В 2013–2018 годах входил в совет директоров краудфандингового сервиса Sponsorise.me. С 2015 по 2016 год одновременно — старший вице-президент по продажам в мире в китайском разработчике мобильных приложений Cheetah Mobile. В январе 2017 года возглавил Viber.