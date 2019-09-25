IKEA отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с концлагерем

Компания IKEA решила остановить рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое» после жалоб на то, что такая же фраза располагалась над входом в нацистский концлагерь Бухенвальд. Слоган, в частности, назвал некорректным депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании»,— сообщила пресс-служба IKEA (цитата по RNS).

Напомним, в 2018 году слоган «Каждому свое» появился в рекламных объявлениях сотового оператора «Билайн». После того, начали поступать жалобы, компания от этой фразы отказалась.