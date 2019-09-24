Алексей Чалый вернулся на Матросский бульвар Но может на нем заниматься пока только земляными, а не строительными работами

Строительная техника вернулась на Матросский бульвар в центре Севастополя, хотя разрешение на реконструкцию объекта еще не получено. Об этом “Ъ” сообщил член наблюдательного совета реконструкции депутат заксобрания Севастополя Михаил Чалый. Напомним, реконструкцию, которую начал благотворительный фонд экс-спикера Алексея Чалого, на 10 месяцев приостановили по инициативе экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который заявлял, что стройка ведется без проекта и разрешительных документов. В фонде отвечали, что обязательство подготовить их брало на себя правительство города. Лишь после отставки господина Овсянникова правительство и фонд подписали мировое соглашение. В фонде вновь сообщили, что правительство пообещало содействовать в получении разрешительных документов, но директор департамента архитектуры и строительства Севастополя Александр Моложавенко уточнил, что разрешение на строительство будет выдано при условии положительного заключения архитектурно-художественного совета.

Работы на Матросском бульваре в центре Севастополя возобновились 23 сентября. Благотворительный фонд «35-я береговая батарея», который связывают с экс-спикером заксобрания Алексеем Чалым, вел реконструкцию объекта с мая 2018 года на собственные средства. На работы планировалось выделить более 500 млн руб., 80 млн из которых уже было потрачено. В ноябре прошлого года в правительстве Севастополя заявили, что работы меценатами ведутся без разрешительных документов и ими было разрушено несколько объектов городской собственности. Госпредприятие «Парки и скверы» уведомило фонд о разрыве в одностороннем порядке договора, а в декабре 2018 суд запретило проведение строительных работ и постановило освободить земельный участок в центре города от строительной техники.

Реконструкция Матросского бульвара обострила конфликт между экс-губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и Алексеем Чалым.

«Для него (Алексея Чалого.— “Ъ”) это очень важно,— пояснил “Ъ” севастопольский бизнесмен и политик Олег Николаев.— С Матросского бульвара начинался город, и Алексей Чалый хочет этой реконструкцией оставить память о себе. Поэтому, конечно, когда Дмитрий Овсянников на это посягнул, начался конфликт очень серьезный». Назначенный после отставки господина Овсянникова врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в июле пообещал разобраться в ситуации с Матросским бульваром. 10 сентября между правительством и благотворительным фондом было заключено мировое соглашение.

Как пояснил “Ъ” президент благотворительного фонда «35-я береговая батарея» Петр Николаев, в соглашении были «подробнее, чем раньше», прописаны обязанности сторон (правительства и фонда). «Документы (разрешительные.— “Ъ”) готовит правительство и содействует в их получении. А мы взяли на себя обязанности выполнить работы по реконструкции и их оплатить. Мы изначально думали, что будет именно так, но сейчас это четко юридически закрепили»,— сказал Петр Николаев. Он также добавил, что уже получено разрешение на земляные работы, которые начались. По его словам, перерыв в 10 месяцев скажется на сроках окончания работ, но центральная аллея бульвара будет сдана к следующему Дню города Севастополя — к середине июня 2020 года.

Член наблюдательного совета реконструкции бульвара, депутат заксобрания Севастополя Михаил Чалый (брат Алексея Чалого) сказал “Ъ”, что ситуация «уже лучше, чем была ранее», но вопросы остаются: например, разрешение на реконструкцию и проведение строительных работ до сих пор не получено: «То, что получено разрешение на земляные работы, это здорово. Но полностью реконструкция еще не может быть возобновлена, потому что еще нет соответствующего разрешения».

Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко сказал “Ъ”, что за разрешением на проведение реконструкции должна обратиться организация, которая их ведет. От фонда «35-я береговая батарея» или от генподрядчика работ соответствующего обращения, по его словам, в правительство еще не поступало. Кроме того, в Севастополе проекты перед получением разрешения на строительство выносятся на архитектурно-художественный совет. «Этот проект ранее выносили на архитектурно-художественный совет, были рекомендации по некой доработке, но пока других действий заказчик не предпринимал. Прежде чем получить разрешение на строительство, им нужно согласовать архитектурно-художественный облик объекта»,— сказал “Ъ” господин Моложавенко. По его словам, после получения от фонда заключения худсовета и других документов департамент градостроительства в течение семи дней их рассмотрит и примет решение по выдаче разрешения на строительство.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сказал “Ъ”, что вопрос про Матросский бульвар был одним из первых, который ему задали по приезду в Севастополь.

«Я тогда сказал, что этот вопрос мы будем решать одним из первых, и слово свое сдержал. Все спорные вопросы сейчас урегулированы. Мы заключили мировое соглашение, и уже проделана большая работа, подключили к сетям электро- и водоснабжения, выдан ордер на выполнение земляных работ»,— сказал он. Он также сообщил, что сейчас благотворительным фондом «35-я береговая батарея» осуществляется подготовка проектно-сметной документации для представления архитектурно-художественному совету Севастополя. Эти работы, по словам господина Развожаева, ведутся по графику.

Вадим Никифоров, Симферополь