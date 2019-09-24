Адвокат полицейского, застрелившего коллегу в метро, назвал его жертвой провокации

Сторона защиты полицейского Алексея Смирнова считает, что он стал жертвой провокации взятки, сообщил ТАСС адвокат Руслан Соловьев. Господина Смирнова арестовали на два месяца после того, как он расстрелял двух невооруженных сотрудников управления собственной безопасности (УСБ) на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

«Но правовая оценка действий сотрудников УСБ будет дана позднее»,— сказал господин Соловьев.

Он также заявил, что в публикациях СМИ по поводу инцидента есть неточности. «В частности, доподлинно известно, что в день задержания Смирнов нес службу в соответствии с требованиями устава и не нарушал правил ношения оружия»,— утверждает адвокат.

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Напомним, 18 сентября патрульный УВД на Московском метрополитене прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению во взяточничестве. По данным оперативников, полицейский и некоторые его коллеги задерживали нелегальных мигрантов и отпускали их за взятки.

Господин Смирнов застрелил старшего лейтенанта Максима Веялко и тяжело ранил подполковника Алексея Лимонова. После случившегося он закрылся в комнате полиции и сдался только после того, как расстрелял целую обойму. Сторона защиты заявила, что мотивы прапорщика были неясны.

Подробнее о случившемся — в материале “Ъ” «Прапорщик стрелял без особой цели».