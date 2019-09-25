«Манчестер Юнайтед» зафиксировал рекорд перед падением

«Манчестер Юнайтед», несмотря на проблемы с результатами, остается финансовым лидером английского футбола. По итогам очередного финансового года манчестерцы отчитались о рекордных доходах: они составили £627 млн. Однако в следующий раз зафиксировать коммерческий успех у клуба, не попавшего в Лигу чемпионов, точно не выйдет. Наоборот, он прогнозирует первое за много лет достаточно резкое падение поступлений.

«Манчестер Юнайтед» объявил ключевые финансовые показатели за очередной фискальный год (он приблизительно совпадает по срокам с предыдущим сезоном). Наибольшее внимание, разумеется, привлек доход, полученный клубом. Он составил £627,1 млн. Это его новое высшее достижение. В прошлогоднем манчестерском отчете были зафиксированы доходы в размере £590 млн. Примерно в той же пропорции — с £44,1 млн до £50 млн — выросла и прибыль, полученная «Манчестер Юнайтед».

В европейском футболе есть клубы, которые генерируют более солидные поступления, чем он. Речь идет о двух главных испанских грандах. В сентябре «Барселона», отчитавшись о доходах за фискальный год в размере €990 млн, сделала очень яркий прогноз: по итогам уже текущего сезона они должны преодолеть знаковую отметку €1 млрд, еще недавно казавшуюся фантастической. Впрочем, на эту же планку успел нацелиться и «Реал». Но цифры, продемонстрированные «Манчестер Юнайтед», в любом случае выглядят впечатляющими и очень любопытными, учитывая контекст.

Факт, что в английской премьер-лиге в плане коммерческой успешности у него нет равных. Во всяком случае, британские медиаресурсы вроде BBC и The Guardian не сомневаются, что «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», тоже сверхвостребованным клубам, которые весной вели ожесточенную борьбу за золото чемпионата (оно досталось манчестерцам, зато ливерпульцы победили в Лиге чемпионов), не удастся хотя бы вплотную приблизиться к «Манчестер Юнайтед» по доходам за прошлый сезон. В позапрошлом они у них были равны соответственно £500,5 млн и £455 млн. При этом именно спортивные достижения лидера выглядят скромными.

После 2013 года, то есть после ухода на пенсию легендарного тренера Алекса Фергюсона, «Манчестер Юнайтед» постоянно пребывает в состоянии, которое, если оценивать его по меркам футбольных гигантов, можно охарактеризовать как кризисное.

И явных признаков того, что он из него выходит, пока не наблюдается. Наоборот, до появления отчета о доходах «Манчестер Юнайтед» в августе и сентябре давал поводы в основном для негативных рецензий. Он крайне неудачно начал чемпионат Англии, выиграв лишь два матча из шести, и находится на восьмом месте в турнирной таблице с отставанием в десять очков от расположившегося на верхушке «Ливерпуля». А в тех же изданиях, что во вторник сделали акцент на манчестерских деньгах, до этого популярностью пользовалась тема, связанная с устойчивостью позиций главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Восторги, вызванные первыми успехами неопытного норвежца, который в декабре 2018 года занял пост, освобожденный потерпевшим крах Жозе Моуринью, сменились настороженностью.

Но пока тот факт, что «Манчестер Юнайтед» не пополняет коллекцию престижных титулов, не мешает ему добиваться шикарных результатов на финансовом фронте. Более того, сейчас их не помешала добиться даже необходимость выплачивать Жозе Моуринью и членам его штаба грандиозную неустойку в £19,6 млн.

Через год, однако, такой же впечатляющий финансовый отчет «Манчестер Юнайтед» представить уже не сможет. При презентации нынешнего клуб честно оговорился, что в этом сезоне доходы упадут, и довольно значительно: как предсказывают эксперты — до £560–580 млн. Главная причина падения очевидна. Шестое место, занятое весной в национальном первенстве, оставило «Манчестер Юнайтед» без Лиги чемпионов. А «удельный вес» самого дорогого турнира в доходах весьма велик: весенний выход в четвертьфинальную стадию принес манчестерцам €95 млн. В Лиге Европы на такие бонусы рассчитывать не приходится. А заместитель генерального директора «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд, комментируя представленные данные, вообще дал понять, что корректируется вся философия клуба, который отныне сфокусирован на «перестройке команды» и «укреплении молодежной системы», чтобы в будущем все-таки вернуть сбежавшие вместе с Алексом Фергюсоном трофеи, а не на извлечении финансовых дивидендов из все еще не утратившего лоск бренда.

Алексей Доспехов