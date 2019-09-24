25 сентября, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Смольный планирует сэкономить на обслуживании госдолга

Власти Петербурга намерены сэкономить на обслуживании госдолга 7,7 млрд рублей до 2021 года.

Как следует из проекта постановления городского правительства, экономия стала возможна благодаря тому, что заимствований в 2018 году не было. По данным на начало 2019 года размер госдолга был в размере 30,1 млрд руб., сокращение за 2018 год составило 4,7 млрд руб.

Добавим, что в проекте закона о бюджете города на 2019-2021 годы госдолг Петербурга на 1 января будущего года ожидается в размере свыше 67 млрд руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя