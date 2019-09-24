Топ-менеджерам Volkswagen предъявлены обвинения в рамках «Дизельгейта»

Прокуратура германского города Брауншвейг предъявила обвинения трем топ-менеджерам Volkswagen в манипулировании рынком в связи со скандалом «Дизельгейт». Как утверждает прокуратура, председатель совета директоров Герберт Дисс, председатель наблюдательного совета Ханс Дитер Петш и бывший председатель совета директоров Volkswagen Мартин Винтеркорн не уведомили своевременно инвесторов о возможных финансовых последствиях для компании скандала с занижением показателей вредных выбросов автомобилей. Прокуратура намерена добиваться в суде предъявления трем указанным топ-менеджерам уголовных обвинений.

Компания Volkswagen, со своей стороны, прокомментировала заявление прокуратуры, отметив, что компания тесно сотрудничает с прокуратурой и уважает ее работу, но считает выдвинутые обвинения необоснованными и выражает уверенность, что это будет доказано. В ближайшее время, отмечает компания, эти обвинения будут рассмотрены независимым судом. 25 сентября Volkswagen проведет внеочередное собрание наблюдательного совета, где эта ситуация будет детально обсуждаться.

Скандал, получивший название «Дизельгейт», разразился в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen сознательно искажал данные о вредных выбросах в атмосферу с помощью специального ПО на дизельных автомобилях. В период с 2009 по 2015 год по всему миру было продано около 11 млн автомобилей с таким ПО. На замену ПО, выплату штрафов и т. п. Volkswagen уже потратил более $30 млрд.

Алена Миклашевская