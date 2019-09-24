«Яндекс» вошел в список самых быстрорастущих компаний мира

Компания «Яндекс» заняла 24-е место в списке 100 самых быстрорастущих компаний по версии журнала Fortune. Рыночная стоимость компании по состоянию на 28 июня текущего года оценивается в $12,412 млрд.

Последний раз она была в этом рейтинге пять лет назад и занимала 65-ю строчку, обратил внимание «Интерфакс».

В первую десятку быстрорастущих вошли компании:

Momo (социальная сеть, Китай); Texas Pacific Land Trust (земельный фонд, США); Micron Technology (корпорация, специализирующаяся на полупроводниковой продукции, США); Corcept Therapeutics (фармацевтическая компания, США); Netflix (стриминговый сервис, США); Paycom Software (софт для организации рабочего времени, предоставляет возможность онлайн-выплаты зарплаты сотрудникам, США); Nvidia (разработчик графических процессоров, США); Nexstar Media Group (телекоммуникационная компания, США); Triton International (предоставление аренды контейнеров для перевозки грузов, США); SS&C Technologies (финансово-технологическая компания, США).

При составлении рейтинга Fortune учитывает темы роста выручки, темпы роста прибыли на акцию и годовую совокупную доходность за последние три года.