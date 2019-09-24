«Яндекс» вошел в список самых быстрорастущих компаний мира

Компания «Яндекс» заняла 24-е место в списке 100 самых быстрорастущих компаний по версии журнала Fortune. Рыночная стоимость компании по состоянию на 28 июня текущего года оценивается в $12,412 млрд.
Последний раз она была в этом рейтинге пять лет назад и занимала 65-ю строчку, обратил внимание «Интерфакс».
В первую десятку быстрорастущих вошли компании:
При составлении рейтинга Fortune учитывает темы роста выручки, темпы роста прибыли на акцию и годовую совокупную доходность за последние три года.
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