Гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк стал председателем совета директоров

Генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк назначен председателем совета директоров компании. Его должность, в свою очередь, занял первый заместитель – главный инженер Игорь Тонковидов. Соответствующее решение «исходя из масштаба и специфики стоящих перед "Совкомфлотом" задач» принял акционер. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Совкомфлот» примет участие в создании рабочей группы по проекту запуска на Балтике морской пассажирской судоходной компании. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2019.