Маркетплейс доведет до кредита

Сбербанк начнет продавать автомобили, сообщает РБК со ссылкой на источники. На новом маркетплейсе будут представлены как новые, так и подержанные машины. Сейчас Сбербанк ведет переговоры с крупными игроками рынка и предлагает им присоединиться к проекту.

Компания может предлагать особые условия тем, кто покупает машину через ее площадку, чтобы привязать клиента к своим сервисам, считает гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Сбербанк может зайти на этот рынок, прежде всего, через свое основное предложение кредитных продуктов на конкурентоспособных условиях. И, учитывая, что Сбербанк является одним из лидеров в сегменте автокредитования, в том числе у него есть дочерние структуры, которые также занимают серьезные позиции в автомобильном рынке, то предложение банка может быть достаточно масштабируемым. Будет определенный перечень профессиональных участников автомобильного рынка, которые войдут в этот маркетплейс.

Банк таким образом будет еще больше интегрироваться в повседневную жизнь целевой аудитории и использовать дополнительный элемент своего предложения.





В целом диверсификация продуктового предложения — тот тренд, который сейчас используется очень многими компаниями. Интересным является то, что банк нацелен не только на новые автомобили, а также и на автомобили с пробегом. Рынок автомобилей с пробегом превышает в разы рынок новых. Он является также более стабильным сегментом, поскольку цены на автомобили с пробегом не так сильно меняются при изменении курса валюты. Конечно, онлайн-продажи имеют весьма ограниченный потенциал — не всем легко в них разобраться. Что касается более стандартных автомобильных продуктов, то есть недорогие автомобили в стандартных комплектациях, которые покупают, допустим, юридические лица, — вот такие стандартные продукты для опытных покупателей вполне могут продаваться через интернет».

Конкурировать с уже существующими сервисами продаж будет непросто, считает автоэксперт Михаил Лезжов. Однако заинтересовать клиента можно, создав прозрачную площадку для дилеров и частных продавцов, считает Михаил: «Сложно заходить на достаточно развитый технологически и информационно рынок новых продуктов и проектов автомобильной тематики. Любой автомобильный классифайд содержит в себе одновременно информацию от владельца — частного лица, и от перекупщика, который может являться владельцем, а может им не являться, если приобрел автомобиль для перепродажи. Также содержит информацию от каких-то мелких юридических лиц, которые имеют маленькую площадку на несколько автомобилей, и от крупных дилерских предприятий с совершенно с другой инфраструктурой. И если какой-то проект возьмет на себя труд четко дистанцировать продавцов друг от друга, то это будет интересным шагом, с точки зрения покупателя. Потому что сейчас, когда вы попробуете купить автомобиль, вам придется совершить не один звонок, чтобы понять, кто вообще этот автомобиль продает. Конечно, у Сбербанка проблем с финансированием не будет, с техническими специалистами они тоже смогут вопрос решить оперативно».

За первое полугодие российские продажи автомобилей сократились почти на 2,5%. Об этом говорят данные Ассоциации европейского бизнеса. При этом подержанных машин в прошлом году продали втрое больше, чем новых.

Илья Сизов