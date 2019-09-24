ГИБДД изучает предложения Минтранса по регулированию движения электросамокатов и моноколес

ГИБДД России «тщательно изучает» подготовленные Минтрансом изменения в ПДД, в которых пропишут права и обязанности владельцев электросамокатов, моноколес и других аналогичных видов транспорта. Об этом в эфире «Авторадио» рассказал замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин.

О том, что Минтранс готовит изменения в правила, стало известно в августа из ответа на запрос, который направил в ГИБДД депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). С идеей урегулировать движение электросамокатов в Москве ранее выступила Мосгордума и Общественная палата РФ, но документов разработано не было. По данным Госавтоинспекции в 2018 году в России произошло 39 ДТП с участием личного электротранспорта, в которых пострадали 40 человек.

Минтранс «многое предложил, но надо найти рациональное зерно, которое устроило бы всех», пояснил Владимир Кузин. Вопрос проработки необходимых поправок в ПДД он назвал «очень сложным». Содержание изменений пока неизвестно, они должны быть опубликованы Минтрансом на regulation.gov.ru в ближайшее время.

О том, как Общественная палата РФ предлагала написать правила для владельцев электросамокатов, читайте в материале “Ъ” «Для электротранспорта придумают правила»