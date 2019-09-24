Операторы распознают абонентов по фотографии

В России началась разработка системы удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей «Ростелекома». Новая система ускорит внедрение виртуальных сим-карт, которые тестируют российские операторы. Госкомпания займется технической частью программы. Сейчас «Ростелеком» управляет единой биометрической системой, и данные из нее можно будет использовать для авторизации. Для получения электронной сим-карты не нужно посещать салон связи: достаточно будет отправить оператору свое фото и образец голоса. Технология eSIM позволяет менять тариф и оператора без физической сим-карты. Такая функция есть, например, в смартфонах Apple и Samsung. Подключиться к оператору можно через QR-код. Но в России eSIM пока не работает, потому что по закону все новые абоненты должны регистрироваться по паспорту.

Авторизация с помощью голоса и фотографии решит эту проблему, правда, технология eSIM может сделать невостребованными традиционные салоны связи, считает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков: «В России операторы действуют в соответствии с законом “О связи”, который предполагает необходимость предъявления паспортных данных. Поэтому eSIM, по сути, можно получить только тогда, когда человек уже авторизован оператором. На Западе приобретают телефон за €1 или $1 с подпиской на тот или иной тарифный план, у нас, к сожалению, такого нет.

Поэтому, естественно, есть варианты, когда все оформляются без предъявления паспорта или ID-карт, а есть те, которые требуют предъявления документов. У нас эта ситуация усугубляется тем, что нет постоянно действующих законодательных актов, которые гарантировали бы возможность точной авторизации, поэтому необходимо обязательное предъявление паспорта. Определенное количество пользователей уже не будет посещать подобные дилерские сети, их необходимо будет перепрофилировать. На сегодняшний момент ритейлерский бизнес операторов убыточен, и в 4-5 тыс. салонах, которые есть у большинства игроков “большой четверки”, нет необходимости. Число магазинов будет сокращаться, а услуги будут оптимизироваться».

Единая биометрическая система «Ростелекома» сейчас используется в некоторых российских банках. Но услуга пока не пользуется популярностью. В прошлом году ею воспользовались только 2 тыс. человек по всей России. Если технологию начнут использовать сотовые операторы, доверие к ней вырастет, уверен заместитель гендиректора «Битрикс 24» Сергей Кулешов. Но за подключение к системе придется платить самим игрокам рынка. «В целом идея использовать уже имеющуюся инфраструктуру очень здравая. Это сделает ее более популярной: я бы, например, с удовольствием использовал электронную сим-карту и пошел бы для этого в банк, чтобы сдать свою биометрию и иметь возможность подключиться удаленно к кому-либо из операторов.

Кроме того, это уже обкатанная технология.

Если речь идет только о проверке биометрии, я уверен, что операторы смогут позволить себе такие расходы. Вопрос оснащения своих салонов оборудованием для снятия биометрии — это уже другой вопрос. Тут надо анализировать, достаточно ли выгодна такая технология, чтобы оснастить ею свои салоны. Но поскольку у банков она уже есть, я думаю, операторам это в принципе необязательно»,— говорит Кулешов.

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В Минкомсвязи заявляли, что из «большой четверки» операторов авторизацией по биометрическим данным заинтересовались только в Tele2. По словам представителей министерства, проект интересный, но требует доработки.

Илья Сизов