Роскомнадзор протестирует «автономный рунет»

Роскомнадзор в конце сентября начнет тестирование оборудования для «автономного рунета», эксперимент завершится в середине октября, рассказал журналистам руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах форума «Спектр 2019» в Сочи.

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать»,— сказал Александр Жаров (цитата «Интерфаксу»). По его словам, тестирование пройдет в одном из регионов, эксперимент продлится до середины октября.

Ранее факт участия в тестировании решений для реализации требований закона об «автономном рунете» подтверждал вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий. Опытная зона для тестирования организована на сети оператора на Урале, уточнял он. В тестировании применяется оборудование отечественного производства, которое поддерживает функции фильтрации и контроля трафика, пояснял господин Ушацкий.

Пока стендовые испытания прошел один производитель оборудования, идет тестирование еще двух, сообщил Александр Жаров. Он не стал раскрывать названия всех компаний, но уточнил, что среди них есть компания «РДП.ру». Эта компания входит в портфель корпоративного венчурного фонда «Ростелекома».

О том, кто заработает на законе о «суверенном рунете»,— в материале “Ъ” «Электрофильтрация всей страны».

Владислав Новый