Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

В октябре в Москву может вернуться температура +15–20°С, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова «РИА Новости». По прогнозам синоптика, в октябре погода придет к норме, а температура периодами может быть даже выше климатической нормы. Однако при норме в 8°С погода со среднесуточной температурой около 10–12°С уже может считаться теплой.

Московские власти 23 сентября начали подачу тепла на все городские объекты из-за похолодания. Среднесуточная температура воздуха в столице в конце прошлой недели упала ниже 8°С. Вместе с тем, в Гидрометцентре не исключают прихода «бабьего лета» в начале октября.

О том, когда москвичи дождутся тепла — в материале “Ъ FM”.