Москвичи дождутся тепла

В московских жилых домах начали включать отопление. Из-за раннего похолодания это произошло на два дня раньше, чем в прошлом году, так как среднесуточная температура в течение пяти дней была ниже +8. Несколько дней назад тепло начало поступать в социальные учреждения, а теперь этот процесс дошел до административных и промышленных зданий и жилых домов. В мэрии обещают, что к выходным батареи будут теплыми у всех москвичей.

Синоптики предупреждают, что на этой неделе температура не превысит +10. «Первая половина наступившей недели в столичном регионе будет довольно холодной, температурный фон будет на четыре-пять градусов ниже климатической нормы. Днем во вторник столбики термометров в Москве поднимутся до отметок +7…+9 градусов.

В середине недели на погоду в столице начнет оказывать влияние антициклон.

И, начиная с четверга, облаков в небе станет меньше, вероятность осадков устремится к нулю. В четверг дневные температуры будут колебаться в пределах +8…+10. А последующие дни — пятница и суббота — будут более теплыми. Однако среднесуточная температура по-прежнему будет в пределах всего лишь +9…+10. Уже в воскресенье в столицу вновь придут дожди, а начало следующей недели будет прохладным», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В то же время в Гидрометцентре не исключают прихода «бабьего лета» в начале октября — температура, по данным синоптиков, может подняться до +15.

В Мосгордуме сейчас обсуждают возможность изменения регламента по подаче отопления, что позволит москвичам не переплачивать за энергию, рассказала “Ъ FM” член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике городского парламента Елена Николаева: «Новый регламент будет более точно реагировать на температурный режим на улице, особенно в части отсутствия избыточной подачи тепла в многоквартирные дома, как, например, было этой весной, когда на улице было +20, а топили так, как будто -20.

И мы с вами оплачивали это избыточное тепло, нам приходилось открывать окна и отапливать улицу.

Мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда в квартиры, в дома подается избыточное количество тепла. Я, например, видела платежные документы, где подача в одной и той же двухкомнатной квартире была увеличена на 40%. Вы понимаете, что среднесуточная температура не понизилась у нас с вами на 40%. Новый регламент будет регулировать подачу тепла в зависимости от реального температурного режима на улице».

В соцсетях в ожидании тепла запустили флешмоб с хэштэгом «Я/Мы отопление» по аналогии с акциями в поддержку задержанных в Москве. Пользователи размышляют, что участникам столичных митингов дадут тепло только в декабре. Другие шутят, что в приложениях для знакомств теперь в приоритете те, у кого дома горячие батареи.