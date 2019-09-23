Pal Zileri поддержали ралли классических автомобилей в Москве

В столице состоялось ралли классических автомобилей «Italian Passion». Любительская гонка прошла при поддержке итальянского бренда Pal Zileri. Инициаторами стали: ИЧЕ, агентство, в задачи которого входят интернационализация итальянских компаний, и Итальянско-Российская Торговая Палата. Участники гонки были одеты в образы от Pal Zileri. Основные пилоты примерили на себя классические костюмы, созданные по индивидуальным меркам, вторых пилотов ожидал более расслабленный вариант, состоящий из футболки, куртки-бомбера и бейсболки.

Старт гонки был дан у «Крокус Сити Молла», в ралли участвовали такие автомобили, как Alfa Romeo 1943 и 1968 годов, Bugatti, Lamborghini Urraco, Ferrari Mondial и другие. Маршрут пролегал через Парк Горького, Большой театр, а пит-стоп прошел в Петровском путевом дворце на Тверском тракте. Финальным аккордом стал торжественный ужин в новом ресторане Уиллиама Ламберти Sartoria Lamberti в отеле The Ritz-Carlton.

Гостями ралли стали Александр Сирадекиан, Тимур Соловьев, Максим Шарафутдинов, Василий Церетели, Денис Клявер и другие.