Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте Ивана Жданова на восемь суток

Мосгорсуд оставил в силе решение Мещанского районного суда о восьми сутках административного ареста для директора ФБК Ивана Жданова за нарушение правил проведения митингов. Об этом “Ъ” сообщил активист Борис Золотаревский.

«Защитников формально в процессе было два — я и Александр Помазуев. Ожидаемо судья Мосгорсуда Юлия Владимировна Притула оставила решение об аресте Ивана Жданова в силе. Отмечу, что на заседание не пускали слушателей, сторону защиты перебивали, а само заседание прошло в экспресс-формате (меньше 10 минут.— “Ъ”)»,— сказал он.

Напомним, Иван Жданов был осужден на 15 суток за участие в несанкционированной акции 27 июля, а затем еще на 10 суток за призывы к участию в ней же. Первый срок он отбыл полностью, а от второго — только два дня, после чего его выпустили из одного спецприемника, а конвой не забрал во второй. Самостоятельно господин Жданов в спецприемник решил не ехать, а отправился за границу в отпуск, совмещенный с деловой поездкой. По возвращении в Россию он был осужден Мещанским судом к отбытию оставшегося срока.

Как пояснил “Ъ” Борис Золотаревский, пока господин Жданов был за границей, срок его административного ареста все равно шел и уже завершился. Он уверен, что наказание в виде отбытия восьми суток является неправомерным.

Владимир Хейфец