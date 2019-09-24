Toyota повысила защиту Land Cruiser 200 от угона

Компания Toyota представила обновленный внедорожник Land Cruiser 200 для российского рынка.

Модель в топовой комплектации Executive Lounge получила колесные диски нового дизайна, а для всех вариантов оснащения, кроме TRD, теперь доступен черный перламутровый цвет кузова.

ВсеT oyota Land Cruiser 200 c бесключевым доступом Smart Entry получили функцию Motion Sensor. Встроенный датчик движения в ключе бесконтактного

доступа, пока ключ находится в состоянии покоя, не излучает

сигнал для активации функции Smart Entry и таким образом снижает вероятность угона.

Также для безопасность машины повышена за счет усовершенствованной противоугонной системы с датчиками наклона, внутреннего объема и центральным замком с двойной блокировкой, а также нанесения дополнительных табличек с VIN-

номером на различные детали автомобиля.

Напомним, стоимость Toyota Land Cruiser 200 на российском рынке составляет от 4,7 млн руб.