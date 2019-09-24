Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как происходит обмен старой квартиры на новую.

На вторичном рынке недвижимости каждая пятая сделка приходится на процесс с так называемой скрытой альтернативой. Это такая ситуация, когда владелец продаваемой квартиры или дома еще не подыскал себе новое жилье и ему фактически пока некуда выехать. В итоге увеличивается срок подписания договора купли-продажи до полутора месяцев. И все же, говорят брокеры компании Est-a-Tet, обмен квартир, в процессе которого продается старое жилье и на вырученные средства покупается новое, а также взаимозачет прежней квартиры на новостройку сегодня очень популярны. При открытой альтернативной сделке люди продают одну жилплощадь и сразу покупают другую, о чем изначально и сообщают потенциальным покупателям. Из-за того что цена, спрос и предложение на рынке недвижимости меняются быстро, поиск нового объекта должен проводиться максимально оперативно.

Основная задача риэлтора при проведении альтернативной сделки — это подписание договоров на покупку и продажу всех объектов одновременно. Аналогичная сделка проводится и при взаимозачете старой недвижимости на новостройку. Специалист помогает подобрать клиенту оптимальный вариант нового жилья, после чего подписывается договор бронирования, его срок может достигать двух месяцев. Когда покупатель на ставшую ненужной квартиру найден и получен авансовый платеж, назначается дата сделки купли-продажи по ней, и документы передаются на регистрацию. В это же время клиент подписывает договор долевого участия на новое жилье в строящемся доме. И финальный этап: средства, полученные от реализации старой квартиры, направляются в счет оплаты недвижимости в новостройке.

Сегодня 80% альтернативных сделок — это именно обмен квартиры в старом фонде на жилье в новостройках, говорят эксперты. Оставшиеся 20% снова приобретают жилье на вторичном рынке, чаще из-за нехватки средств на новостройку или по решению опеки, если в продаваемой квартире есть несовершеннолетние дети.