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Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ   |  купить фото

В Самаре предложили направить деньги «Крыльев Советов» на обеспечение жильем детей-сирот

Депутаты Самарской губернской думы Михаил Матвеев и Александр Степанов предложили сократить расходы областного бюджета на футбольный клуб «Крылья Советов». Соответствующее обращение парламентарии направили председателю комитета Самарской губернской думы по бюджету, финансам экономической и инвестиционной политике Габибулле Хасаеву.

Речь идет о 285 млн руб., которые планируется дополнительно выделить клубу. Депутаты предлагают потратить эту сумму на исполнение решений судов по обеспечению жильем детей-сирот.

Во вторник на заседании профильного комитета Александр Степанов поинтересовался у министра управления финансами региона Андрея Прямилова разумностью траты 285 млн руб. на футбольный клуб. В ответ на это глава министерства сообщил, что профильное ведомство и болельщики «Крыльев Советов» не теряют надежды на то, что ситуация с клубом улучшится.

Георгий Портнов


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