Более 280 млн рублей получат «Крылья Советов» из бюджета Самарской области

Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» планируется дополнительно выделить из бюджета Самарской области 285 млн руб. Соответствующую информацию озвучил во вторник на заседании комитета Самарской губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике депутат Александр Степанов.

Парламентарий поинтересовался у министра управления финансами региона Андрея Прямилова разумностью траты этой суммы на футбольный клуб. В ответ на это глава министерства сообщил, что профильное ведомство и болельщики «Крыльев Советов» не теряют надежды на то, что ситуация с клубом улучшится.

Ранее «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2 в девятом туре российской премьер-лиги (РПЛ). После этого самарская команда вничью сыграла с «Ахматом» (1:1).

Георгий Портнов