Ведущее мальтийское агентство по продаже паспортов подозревают в коррупции

Один из ведущих агентов Управления программы индивидуальных инвесторов (IIP, отвечает за государственные программы «золотых» виз и «золотых» паспортов) лишен лицензии на оказание услуг IIP из-за подозрений в коррупции. Как сообщает Malta Today, один из представителей юридической фирмы Chetcuti Maruti Advisors Ltd был секретно заснят группой французских репортеров, когда рассказывал о связях агентства в руководстве страны группе потенциальных инвесторов из Африки. По словам этого сотрудника, у него прекрасные отношения с премьер-министром страны, с парламентским секретарем по вопросам гражданства, а в агентстве работает бывший министр, сохранивший важные дружеские отношения с политиками и парламентариями.

Выход в эфир французской программы вызвал на Мальте нешуточный скандал. Мальтийскую программу по предоставлению вида на жительство или паспорта в обмен на инвестиции часто приводили в пример борцы с «золотыми» визами и паспортами, говоря о том, что такие программы помогают коррупционерам.

Главным аргументом представителей паспортно-визовой индустрии как раз и было то, что все потенциальные получатели паспортов и виз стран—членов ЕС проходят тщательную проверку, а паспорта и виды на жительство получают только честные инвесторы. Теперь же оказалось, что один из крупнейших агентов IIP мог использовать свои связи в правительстве для получения необходимого результата. Возможно, именно поэтому реакция властей была столь стремительной. Агентство лишилось своей лицензии уже на следующее утро после выхода программы в эфир. Более того, парламентарии и политики потребовали от властей проведения тщательного расследования деятельности фирмы.

Андрей Келекеев