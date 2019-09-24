В городской думе Челябинска сократили число вице-спикеров и упразднили две комиссии

В Челябинске состоялось первое заседание городской думы, сформированной по результатам голосования 8 сентября. Был утвержден состав депутатского корпуса: 43 мандата получили представители «Единой России», 5 мест заняли депутаты от «Справедливой России», один мандат достался КПРФ. По сравнению с предыдущим созывом состав депутатов обновился на 60%. Председателем городского собрания избран проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт. Кроме того, депутаты утвердили новый регламент городской думы, в который были внесены две существенные поправки.

Уменьшено число заместителей председателя горсобрания: раньше их было трое — один первый зам и два вице-спикера. У Андрея Шмидта будет один заместитель, им стал главврач городской больницы Челябинска №1 Дмитрий Тарасов.

Также сократилось количество постоянных депутатских комиссий — с семи до пяти. Комиссию по жизнеобеспечению ликвидировали, а вопрос отдали в ведение комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и этике. Укрупненную структуру возглавил депутат Александр Галкин. Комиссию по бюджету и налогам объединили с комиссией по экономике и имуществу, ее председателем стал Сергей Селещук. Комиссию по социальной политике возглавила Галина Киреева. Председателем комиссии по городскому хозяйству и градостроительству стал Кирилл Ветхов, по местному самоуправлению — Дмитрий Тарасов. Отметим, все постоянные комиссии возглавили представители «Единой России».

Карина Кальярова, Челябинск