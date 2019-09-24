В Кремле не комментируют оценку Эллы Памфиловой выборов в Петербурге

В Кремле не комментируют оценку муниципальным выборам в Петербурге, которую дала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у него нет информации «о каком-то опротестовании итогов выборов — массовом или не массовом, которое хоть как-то может повлиять на итоги выборов, мне просто не известно об этом». Господин Песков добавил, что у него нет информации, которая есть у Центризбиркома, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что ранее Элла Памфилова в интервью «Российской газете» отметила, что ситуация с избирательной кампанией в ИКМО «породила беспрецедентное хамство, наглость и преступное пренебрежение законом». Она добавила, что в ЦИК подготовили предложение реформировать систему муниципальных выборов.