Ломовики начали получать лицензии

Минпромторг, который с 1 сентября должен выдавать лицензии на экспорт лома, спустя три недели сообщил о предоставлении первых пяти таких разрешений. По данным министерства, одной из наиболее частых причин отказа в выдаче экспортной лицензии является отсутствие сведений о разрешении на работу с ломом. Отраслевые компании жаловались, что этот документ из-за технического сбоя было невозможно подать вместе с заявкой через электронный портал Минпромторга.

Министерство промышленности и торговли РФ объявило о первых выданных лицензиях на экспорт металлолома. «С 13 сентября 2019 года принято 130 заявлений от 71 участника внешнеторговой деятельности на 2,3 млн т. По состоянию на 14:00 23 сентября выдано пять лицензий на объем более 20 тыс. т»,— сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте министерства. Всего на тот момент было отказано в выдаче лицензии 13 раз на объем 218 тыс. т. Наиболее частыми ошибками заявителей являются отсутствие или превышение квоты, отсутствие сведений о лицензии на вид деятельности, предоставление недостоверных сведений, в том числе отсутствие информации о товаре во внешнеторговом контракте.

С 1 сентября экспорт лома в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, должен проходить по квоте, ее общий объем до конца года составляет 1 млн т. Квота распределяется между экспортерами пропорционально объему, поставленному в 2016–2018 годах. Разовую лицензию на использование квот выдает Минпромторг. Господин Евтухов напомнил, что квотирование было введено по «многочисленным обращениям» представителей металлургической отрасли и руководителей регионов, где сложился дефицит лома, что, в свою очередь, привело к спекулятивному росту цен на внутреннем рынке.

По данным “Ъ”, российские экспортеры не смогли вовремя начать поставки по новым правилам из-за невозможности вовремя получить экспортные лицензии (см. “Ъ” от 23 сентября).

В письмах ломозаготовителей говорилось об отсутствии технической возможности в требуемом виде подать заявку на разовую лицензию.

В частности, компании упоминали, что при подаче заявки на электронном портале Минпромторга было невозможно приложить лицензию на обращение с ломом,— а ее отсутствие приводит к отклонению заявки.

Евгений Зайнуллин