Ломовики начали получать лицензии

Минпромторг, который с 1 сентября должен выдавать лицензии на экспорт лома, спустя три недели сообщил о предоставлении первых пяти таких разрешений. По данным министерства, одной из наиболее частых причин отказа в выдаче экспортной лицензии является отсутствие сведений о разрешении на работу с ломом. Отраслевые компании жаловались, что этот документ из-за технического сбоя было невозможно подать вместе с заявкой через электронный портал Минпромторга.
Министерство промышленности и торговли РФ объявило о первых выданных лицензиях на экспорт металлолома. «С 13 сентября 2019 года принято 130 заявлений от 71 участника внешнеторговой деятельности на 2,3 млн т. По состоянию на 14:00 23 сентября выдано пять лицензий на объем более 20 тыс. т»,— сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте министерства. Всего на тот момент было отказано в выдаче лицензии 13 раз на объем 218 тыс. т. Наиболее частыми ошибками заявителей являются отсутствие или превышение квоты, отсутствие сведений о лицензии на вид деятельности, предоставление недостоверных сведений, в том числе отсутствие информации о товаре во внешнеторговом контракте.
С 1 сентября экспорт лома в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, должен проходить по квоте, ее общий объем до конца года составляет 1 млн т. Квота распределяется между экспортерами пропорционально объему, поставленному в 2016–2018 годах. Разовую лицензию на использование квот выдает Минпромторг. Господин Евтухов напомнил, что квотирование было введено по «многочисленным обращениям» представителей металлургической отрасли и руководителей регионов, где сложился дефицит лома, что, в свою очередь, привело к спекулятивному росту цен на внутреннем рынке.
По данным “Ъ”, российские экспортеры не смогли вовремя начать поставки по новым правилам из-за невозможности вовремя получить экспортные лицензии (см. “Ъ” от 23 сентября).
В частности, компании упоминали, что при подаче заявки на электронном портале Минпромторга было невозможно приложить лицензию на обращение с ломом,— а ее отсутствие приводит к отклонению заявки.
Правительство, прислушавшись к жалобам производителей труб, решило оказать давление на индустрию заготовки лома. С 2020 года лом можно будет экспортировать только через продажи на бирже, а до этого момента вводятся экспортные квоты. Заготовители лома не видят его дефицита на внутреннем рынке и оснований для таких ограничений. Фонд развития трубной промышленности считает, что ограничение экспорта позволит загрузить мощности и увеличить выручку металлургических предприятий на 50–60 млрд руб. в год. По мнению экспертов, металлурги в целом выиграют от введения квот.
просмотров: 210134
просмотров: 142328
просмотров: 78145
просмотров: 64406
просмотров: 64114