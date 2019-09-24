Hublot представили часы в корпусе из желтого сапфира

Швейцарская часовая мануфактура Hublot начала работать с сапфиром, абсолютно прозрачным, износостойким и очень трудоемким материалом для машинного производства корпуса часов в 2016 году. И уже в 2017 году часовщики стали работать с цветными сапфирами, несмотря на непредсказуемость и неоднородность их кристаллизации.

Солидные инвестиции и работа департамента исследований и разработок способствовали инновационной индустриализации сапфира, в результате чего стало возможным создавать новые цвета для сапфиров искусственным способом. И сегодня Hublot создают крупные, идеальные, прозрачные и цветные сапфиры, из которого производят корпуса для моделей часов Big Bang Unico, Spirit of Big Bang и даже MP-05 LaFerrari. Так, все внутренние части часов становятся видимыми, открывая взгляду архитектуру механизма.

После прозрачного, дымчато-черного, красного и синего сапфиров Hublot представляют новый цвет, желтый, из которого выполнена новая модель Spirit of Big Bang Yellow Sapphire. Чтобы придать сапфиру солнечный оттенок, специалисты бренда смешали медь и оксид алюминия. При этом цветной сапфир сохраняет все свои изначальные качества — это по-прежнему самый прозрачный и устойчивый к царапинам материал, а также один из самых твердых (с отметкой 9 по шкале Мооса, где 10 имеет бриллиант) и легких (часы весят всего 107 г).

Выпуск новых Spirit of Big Bang Yellow Sapphire с автоматическим скелетонированным механизмом-хронографом ограничен 100 экземплярами.