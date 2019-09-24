Госсовет Удмуртии предложил убрать порог для инвесторов по офсетным госконтрактам

Депутаты госсовета Удмуртии предложили убрать порог для инвесторов по офсетным госконтрактам, который составляет 1 млрд руб. В парламенте предложили позволить регионам самостоятельно устанавливать минимальный размер этого порога. Соответствующую инициативу направят в Госдуму России.

Напомним, что ранее правительство Удмуртии также предложило убрать минимальный порог для инвесторов по офсетным госконтрактам. Власти региона считают, что 1 млрд руб. является слишком большой суммой для региональных инвесторов и не позволяет им заключат офсетные сделки. Эксперты отметили, что сейчас офсетные сделки мало распространены в регионах, и подобная инициатива может дать толчок развитию данного направления.