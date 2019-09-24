Рабочее движение на новом участке проспекта Ветеранов запустят в конце года

Рабочее движение на новом участке проспекта Ветеранов, от проезда № 5 до пересечения с проспектом Буденного планируется запустить до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). Протяженность этого участка проспекта составляет 1,4 км.

При этом весь новый участок продолжения пр. Ветеранов — от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного будет иметь протяженность 2,3 км и будет четырехполосным (по две полосы в каждую сторону). Кроме того, рядом с полосами для транспорта будет проложена велодорожка.

По контракту генподрядчик — АО «ПО «Возрождение» должно сдать участок проспекта осенью 2020 года, однако по левому направлению участка (от проезда № 5 до пр. Буденного) рабочее движение запустят досрочно, в конце года.

В настоящее время работы на объекте продолжаются. Генподрядчик проводит монтаж систем водоотведения, прокладку кабелей для освещения, обустраивает дорожное полотно, ведет установку бортовых камней. Напомним, что контракт был заключен в начале текущего года. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 970,6 млн руб.