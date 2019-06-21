Проекты новых дорог в Петербурге не будут согласовывать без велодорожек

Власти Петербурга не будут утверждать проекты новых автомобильных дорог без велодорожек. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов в ходе поездки в Красносельский район.

«Глава города сообщил, что теперь город не будет согласовывать проекты новых магистралей без велодорожек»,— говорится в сообщении Смольного.

Во время посещения района господин Беглов ознакомился с ходом дорожных работ в кварталах с новостройками и строительством продолжения проспекта Ветеранов. Работы, на объекте, кстати, ведутся с опережением графика. Участок дороги должны сдать в будущем году.