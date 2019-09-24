Глава Удмуртии призвал объединять малые поселения в муниципальные округа

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал развивать инициативу по объединению малых поселений региона в муниципальные округа с целью сокращения расходов. Об этом он сообщил на выступлении перед депутатами госсовета республики 24 сентября.

«Еще раз хочу отметить глав Алнашского, Балезинского, Дебесского, Камбарского, Увинского, Игринского, Юкаменского и Ярского районов, где уже проводятся публичные слушания — то есть объединение в округа, соответственно сокращая расходы на излишний и депутатский и административный корпус в этом вопросе. Выборы одного депутата по данным ЦИК обходятся бюджету от 80 до 140 тыс. рублей. Помимо выборов раз в пять лет, еще есть довыборы дважды в год. Экономика — каждый сам может посчитать, о чем идет речь»,— сказал господин Бречалов. Он отметил, что в настоящее время в Удмуртии работают 33 главы муниципалитетов с администрациями — это 5,8 тыс. человек. Также в регионе существуют 3,74 тыс. депутатов представительных органов.

Глава Удмуртии добавил, что два года назад в республике начались сокращения в органах власти. «За два года в государственной структуре республики сокращено 314 сотрудников, что дало ежегодную экономию 223 млн руб. Безусловно, данную модель можно предложить на муниципальном управлении»,— уточнил Александр Бречалов.

Напомним, что в апреле 2019 года Госдума России приняла закон о введении в российскую систему местного самоуправления нового вида муниципального образования. Закон позволяет объединять сельские территории в муниципальные округа. В июне 2019 года спикер парламента Удмуртии Алексей Прасолов отметил, что объединение малых поселений в округа позволит более эффективно использовать ресурсы, повысит управляемость территорий, сократит расходы на содержание управленческого аппарата и минимизирует затраты на проведение многочисленных выборов. Введение новой системы в Удмуртии планируется в 2020-2021 годах, когда в основном закончится срок полномочий действующих органов местного самоуправления.