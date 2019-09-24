Айдар Салимгараев стал новым главой «Татмедиа»

Айдар Салимгараев, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление аппарата президента Татарстана, назначен новым главой республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Указ об этом опубликован на сайте главы региона.

Айрат Зарипов, который был прежним руководителем «Татмедии» освобожден от должности в связи с переходом на новую работу. Он стал депутатом Госсовета Татарстана шестого созыва и возглавил комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Господин Салимгараев родился 3 августа 1971 в селе Муслюмово. В 1994-м он закончил КФУ по специальности «Журналист». С 2006 до 2008 годов он был заместителем гендиректора агентства «Татмедиа».

"Ъ-Казань"