Обвинение просит бизнесмену Леониду Яфаркину 8,5 лет колонии за мошенничество с землей

Прокурор попросил приговорить совладельца ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» (КЗОРС) Леонида Яфаркина к 8,5 года колонии общего режима за мошенничество при проведении сделки с земельным участком в кировском парке Победы. Также гособвинение требует взыскать с подсудимого 165 млн руб. в пользу городской администрации в качестве ущерба из-за приобретения участка по заниженной стоимости, 118 млн руб. – в пользу КЗОРС в качестве ущерба, и арестовать имущество подконтрольной Леониду Яфаркину ООО «8К».

Сам обвиняемый счел обвинение «сочинением следователя» и не признал вины, сообщает из зала суда Newsler.ru. Адвокаты подсудимого отметили, что стоимость участка была установлена решением думы Кирова. Защитники отребовали признать Леонида Яфаркина невиновным. Спустя семь часов суд объявил перерыв. Следующее заседание пройдет 25 сентября.

Напомним, Леонид Яфаркин обвиняется в застройке участка площадью 4 га на улице Мира в Кирове. Изначально участок был рекреационной зоной, но, по версии следствия, коммерсант с помощью неустановленных лиц из числа высокопоставленных сотрудников местного самоуправления добился смены зонирования для застройки территории.

Добавим, что во время слушания дела свидетели дали показания на бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который сейчас является председателем парламента Кировской области. Его назвали якобы инициатором передачи земли Леониду Яфаркину. В связи с этим некоторые фракции в законодательном собрании выразили недоверие Владимиру Быкову и потребовали его отставки.

Анастасия Еремина