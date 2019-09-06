Депутаты КПРФ выразили недоверие председателю кировского парламента Владимиру Быкову

В Кировской области депутаты от фракции КПРФ отказались работать в областном законодательном собрании (ОЗС) под председательством Владимира Быкова. Народные избранники выступили за отставку председателя парламента, говорится в текте открытого обращения фракции КПРФ. Это уже вторая партия, которая выразила недоверие действующему главе кировского ОЗС. Ранее петицию за отстранение господина Быкова разместили на портале Change.org депутаты «Справедливой России».

Напомним, такая позиция депутатов связана угодовным делом в отношении предпринимателя Леонида Яфаркина о застройке территории парка Победы в Кирове. Свидетели показали, что на тот момент глава города Владимир Быков мог быть причастным к предоставлению земель под застройку.

«Несмотря на то, что пока официально (Владимир) Быков не назван в числе подозреваемых в совершении уголовного преступления, общественность Кировской области полагает, что продажа земельного участка в парке Победы компании, принадлежавшей "Ленчику Казанскому" (Леониду Яфаркину.— "Ъ-Приволжье") и сыну Владимира Быкова по цене в 500 раз ниже рыночной не могла быть совершена без участия самого (Владимира) Быкова. Жители Кировской области теряют доверие ко всем уровням и ветвям власти, зная, что (Владимир) Быков продолжает оставаться спикером законодательного органа власти региона»,— говорится в заявлении парламентариев от КПРФ. Депутаты призвали все представленные в парламенте фракции присоединиться к кампании по отстранению Владимира Быкова.

Анастасия Еремина