«Ашан» закрывает магазин в Новокузнецке

Компания «Ашан ритейл Россия» объявила о планах закрыть гипермаркет в Новокузнецке. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в компании, магазин прекратит работу с 30 ноября. «Ашан» в Новокузнецке открылся в 2016 году. Общая площадь гипермаркета, как писали тогда СМИ, составила 12 тыс. кв. м. Он стал первым «Ашаном», открывшемся в Кузбассе.

В компании уточнили, что в рамках перехода на новую бизнес-модель проводится комплексный анализ показателей всех магазинов. «Решения принимаются по каждой отдельной площадке и не стоит их масштабировать на все точки сети. Планы по закрытию не связаны с конкретными форматами или городами. Компания использует подход, при котором оценивает эффективность того или иного магазина и перераспределяет ресурсы»,— сообщили в «Ашан ритейл Россия».

Ранее компания сообщала о планах закрыть в сентябре свой единственный гипермаркет в Красноярске, говорили “Ъ-Сибирь” в компании. В открытие магазина, состоявшееся в 2018 году, «Ашан» инвестировал 370 млн руб. Магазин был самым удаленным на восток от Москвы среди всех городов присутствия компании.

Оксана Павлова