Более 1,1 тыс. пьяных водителей, задержанных в 2019 году в Москве, рискуют попасть в тюрьму

В 2019 году в Москве более 1,1 тыс. водителей были задержаны за повторное в течение года управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает столичное УГИБДД.

За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК, предусматривающая ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет, напомнили в Госавтоинспекции.

Кроме того, с января по август в столице было выявлено 14,2 тыс. нетрезвых водителей, из которых 6,8 тыс. отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За это нарушение, напомним, применяется лишение прав и штраф в 30 тыс. руб.

Напомним, в июне 2019 года вступила в силу новая редакция УК, в соответствии с которой пьяные водители, по вине которых произошла авария с пострадавшими и погибшими, рискуют сесть в тюрьму на срок до 15 лет.