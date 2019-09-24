В ЗакСе одобрили законопроект о согласовании архитектурного облика нежилых зданий

Комиссия по городскому хозяйству Заксобрания Петербурга одобрила поправку к городскому закону об обязательном согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов строительства и реконструкции. В случае если поправка будет принята, застройщик обязан будет согласовывать архитектурный облик строящихся нежилых зданий с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Напомним, что в настоящий момент соответствующая норма касается только жилых домов. Присутствовавший на заседании в ЗакСе представитель КГА внесение изменений в закон поддержал.

Как ранее сообщал “Ъ-СПб”, разработчики документа видят главной целью нововведения интеграцию всех зданий в архитектурный ансамбль Петербурга. Под обликом объекта подразумеваются композиционные приемы и фасадные решения, которые использует застройщик.