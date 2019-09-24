Парламент Удмуртии внес поправки в 47-ю статью Конституции региона

Депутаты госсовета Удмуртии внесли поправки в пункт 7 статьи 47 Конституции республики. Соответствующее решение приняли на сессии регионального парламента 24 сентября. Изменения позволят главе Удмуртии назначать и увольнять руководителей исполнительных органов власти.

Напомним, что в июле 2019 года глава республики Александр Бречалов предложил внести поправки в 47-ю статью Конституции региона. Согласно поправкам, из пункта 7 статьи предлагалось исключить формулировку «за исключением руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртии при исполнительном органе государственной власти республики».