Глава Удмуртии предложил внести поправки в 47-ю статью Конституции республики

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил внести поправки в 47-ю статью Конституции региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Обозначенная поправка касается пункта 7 указанной статьи, в которой сказано, что «глава Удмуртии назначает на должность и освобождает от должности руководителей исполнительных органов государственной власти при правительстве Удмуртии, руководителей иных исполнительных органов государственной власти Удмуртии, за исключением руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртии при исполнительном органе государственной власти республики, руководителя администрации главы и правительства Удмуртии». Согласно поправкам, из статьи предлагается исключить формулировку «за исключением руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртии при исполнительном органе государственной власти республики».