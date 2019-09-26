Закон переплаты

Zaim.com специально для “Ъ” сделал обзор регуляторных кредитных практик в мире и опросил экспертов, чтобы ответить на вопрос, нужна ли и какая свобода (естественно, условная) на финансовых рынках или все должен решать регулятор.

Во всем мире регуляторы пытаются защитить клиентов финансовых организаций и снизить системные риски. Поэтому ошибочно считать, что только российский Центробанк (или его аналог) устанавливает порой трудновыполнимые правила игры.

Например, в Мексике для контроля за финансовыми рынками созданы два органа. Первый — CONDUSEF (Национальная комиссия по защите пользователей финансовых услуг Мексики), контролирующий процесс взаимодействия компаний и их клиентов с целью выявления и предотвращения нарушений прав потребителей. Второй — CNBV (Национальная комиссия по фондовому рынку и банкам), регулирует банки и другие учреждения (привлекающие вклады или работающие на фондовом рынке) с целью предотвращения отмывания денег и любых системных рисков.

В Чили банковский и микрофинансовый секторы регулируются CMF (Комиссией по финансовому рынку).

В Колумбии надзор за финансовой системой осуществляет Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), включая страхование и фондовый рынок. SFC контролирует и вопросы, связанные с управлением, использованием или инвестированием средств, привлеченных от населения. Superintendencia Solidaria контролирует кооперативный сектор, а Superintendencia de Sociedades контролирует кредиторов и иные компании, которые не находятся под контролем SFC.

Большинство стран входят в Базельский комитет, поэтому используют международные стандарты регулирования банковского сектора. А вот сектор микрофинансирования везде регулируется по-разному.

«Единый подход к регулированию микрофинансовых рынков в мире пока не сформирован»,— рассказал Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер». В странах Азиатско-Тихоокеанского региона сектор МФО сейчас находится в активной фазе развития сразу по двум направлениям — микрокредитование бизнеса и населения. В этих странах рынок микрофинансирования играет особую роль, так как большое количество граждан по тем или иным причинам не имеют доступа к банковским продуктам.

В Европе и США после кризиса 2008 года, когда банковский сектор некоторое время был парализован, микрофинансирование получило импульс к развитию. В Великобритании в 2014 году были установлены минимальные дневные ставки и суммы переплат по займам. В России микрофинансовый сектор реформирован именно по британскому образцу. Из развитых стран микрофинансовый сектор наиболее активно развивается в США: здесь происходит наибольшее количество IPO компаний этого сектора.

В некоторых странах решили усложнить жизнь кредитным организациям, ограничив максимальную ставку по займам.

В Финляндии вступил в силу закон, ограничивающий размер процентной ставки и максимальную сумму переплаты (с учетом штрафов и пеней). Потолок стоимости займов размером до €2 тыс. снизился с 50% до 20% в год.

В Новой Зеландии планируется уменьшить максимально возможный размер процентной ставки по займам до 0,8% в день.

Министерство планирования и финансов Мьянмы недавно постановило, что снижает процентную ставку по микрокредитам с 30% до 28%.

В Италии регулятор уже применяет практику ограничения максимального размера стоимости займа. Каждый квартал публикуется максимально допустимая процентная ставка. Если компания не удовлетворяет этим требованиям, то она автоматически подпадает под статью 664 УК Италии — ростовщическая деятельность.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission) в последнее время ополчилась на небанковских кредиторов, безжалостно штрафует их за завышение ставок, недобросовестные практики сбора долгов, несправедливые дополнительные сборы и неадекватную оценку финансового состояния клиентов. Комиссия инициировала несколько громких судебных процессов в отношении кредиторов.

Спрос на микрокредиты в Южной Африке очень высок. Основная причина кроется в состоянии экономики и неразвитой культуре сбережений и инвестиций южноафриканских потребителей. Более 50% потенциальных потребителей имеют настолько высокую задолженность, что их даже не рассматривают в качестве претендентов на получение займа.

В Чили регулятор установил предел процентной ставки для банков, что стимулирует последних отказывать в предоставлении кредитов некоторым категориям граждан.

Аннастасия Камвити, главный редактор сайта socialfish.org, придерживается такого мнения: «В Кении регулирующий орган устанавливает лимиты на процентные ставки для банков и микрофинансовых организаций, а также диктует требования к кредитам и другим продуктам. И это благо».

Маргарита Гвоздева, Виталина Слепухова, Zaim.com