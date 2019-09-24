Владимира Невоструева переизбрали первым вице-спикером госсовета Удмуртии

Владимира Невоструева переизбрали на должность первого заместителя спикера госсовета Удмуртии на сессии парламента 24 сентября. Также господин Невоструев возглавит комиссию по общественной безопасности, регламенту и организации работы парламента республики. Его кандидатуру поддержали 43 депутата, семеро проголосовали против.

Отметим, что Владимир Невоструев также является секретарем удмуртского отделения партии «Единая Россия». В 2013 году он был спикером республиканского парламента. В 2017 году господин Невоструев занял должность первого вице-спикера госсовета.

Напомним, что на сегодняшней сессии парламента Удмуртии Елена Дербилова сложила с себя полномочия председателя постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета Удмуртии. С 10 октября госпожа Дербилова возглавит на платной основе фракцию «Единой России» в госсовете Удмуртии.