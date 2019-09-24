Перепродажи легковых машин в Татарстане в августе увеличились до 12,7 тысяч

Татарстан занял восьмое место среди регионов России по числу перепроданных легковых машин в августе 2019 года. В республике за месяц перепродали 12,7 тыс. авто, что на 3% больше прошлогодних результатов, говорится в исследовании агентства «Автостат».

Лидером рейтинга традиционно стала Московская область, где число перепроданных легковых автомобилей составило 25 тыс., а рост по сравнению с прошлогодними результатами – 3,3%. Второе место досталось Москве с 22,7 тыс. машин. Третье место занял Краснодарский край (21,5 тыс.). В десятку лидеров помимо Татарстана вошли Свердловская и Ростовская области (по 14,8 тыс.), Башкортостан (14,3 тыс.), Санкт-Петербург (13 тыс.), Челябинская (12,5 тыс.) и Нижегородская области (10,8 тыс.).

Ранее сообщалось, что продажи подержанных автомобилей в Татарстане сократились на 10%. По этому показателю республика заняла седьмое место среди регионов России.

"Ъ-Казань"