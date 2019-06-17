Продажи подержанных автомобилей в Татарстане сократились на 10%

В мае этого года в Татарстане было продано 10,8 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 10% меньше, чем в этот же месяц прошлого года — тогда было продано 12 тыс. подержанных машин, говорится в исследовании аналитического портала «Автостат-инфо».

Татарстанский рынок по количеству сделок показал седьмой результат среди региональных рынков. Больше всего за этот период было продано в Московской области — 22,5 тыс. автомобилей с пробегом (показатель сократился на 15%). На втором месте Москва — 21,6 тыс. проданных машин (минус 9%). Краснодарский край на третьей строчке — 17,5 тыс. (снижение на 16,5%).

Всего в России было продано 378,1 тыс. бывших в употреблении автомобилей, что на 21,5% ниже продаж прошлого года. Самой популярной маркой авто стала Lada (107,2 тыс. машин), далее следуют — Toyota (22,3 тыс.) и Kia (20,9 тыс.).

“Ъ-Казань”