Опрос о размещении храма Святой Екатерины проведут в Екатеринбурге 13 октября

Дума Екатеринбурга назначила на 13 октября проведение опроса о размещении храма Святой Екатерины. В опрос включат две территории: место бывшего приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и участок за Макаровским мостом. Изначально храм планировалось построить в сквере у Театра драмы. Однако после массовых протестов епархия РПЦ и спонсоры (УГМК и РМК) отказались от этой идеи.

Для проведения опроса выпустят более 700 тыс. бюллетеней. Они будут изготовлены по аналогии с выборами — не менее 70% от общего числа избирателей. Для защиты от подделки на них будет стоять печать избирательной комиссии Екатеринбурга.

Опрос будет признан состоявшимся при явке не менее 1% от общего количества избирателей — более 10,8 тыс. человек.

О том, как власти Екатеринбурга сократили количество площадок для опроса,— в материале “Ъ” «Святой Екатерине сузили выбор».

Николай Яблонский, Екатеринбург