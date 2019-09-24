Нововоронежская АЭС запустила пятый энергоблок после ремонта

В конце прошлой недели энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) выведен на 100% мощности после завершения ежегодных плановых ремонтных работ, которые длились с июня 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе НВ АЭС. В ходе работ в активной зоне реактора энергоблока перегрузили топливо, произвели капремонт реактора, одного из четырех главных циркуляционных насосов, одного из парогенераторов и компенсатора объема, а также отремонтировали оборудование систем безопасности. «Кроме того, был проведен текущий ремонт обоих турбоагрегатов с чисткой конденсаторов, средний ремонт обоих генераторов турбины»,— уточнили на АЭС.

Сейчас планово-предупредительный ремонт проводится на энергоблоке №4, энергоблок №6 работает в штатном режиме. Энергоблоке №7 проходит этап опытно-промышленной эксплуатации. «Радиационный фон в районе расположения НВ АЭС и прилегающей территории находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений»,— подчеркнули в компании.

Валерия Розбот